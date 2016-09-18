В США мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра: 8 раненых

В городе Сент-Клауд (США, штат Миннесота) мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра. В результате атаки как минимум восемь человек пострадали, сообщает РБК со ссылкой на телеканал ABC.

Шеф полиции Сент-Клауда Блэр Андерсон сообщил, что инцидент произошел в торговом центре Crossroads около 20:15 в субботу (05:15 по Киеву).

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Мужчина, напавший на людей, был одет в форму частной охранной фирмы и, по свидетельствам очевидцев, как минимум один раз упомянул Аллаха, а также спрашивал у людей, являются ли они мусульманами.

Андерсон отметил, что нападавший был застрелен сотрудником полиции из другой юрисдикции, который в тот момент не был при исполнении служебных обязанностей. Все пострадавшие были госпитализированы, их жизни в настоящее время ничего не угрожает, подчеркнул офицер.

В ходе пресс-конференции он отказался назвать произошедшее актом терроризма и добавил, что мотивы преступления пока устанавливаются.