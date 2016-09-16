В центре Нью-Йорка неизвестный напал на полицейского с ножом (фото)

03:39, 16 сентября 2016
Мир
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В центре Нью-Йорка во время часа пик мужчина с ножом для резки мяса напал на полицейского.

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Об этом сообщает телеканал CBS.

Уточняется, что во время нападения как минимум один представитель полиции открыл по злоумышленнику огонь. Инцидент произошел на пересечении 32-й улицы и Шестой авеню при большом скоплении народа.

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Издание New York Daily News сообщает, что нападавший был идентифицирован полицией как Акрам Джудех. По словам очевидцев, полицейские произвели в сторону мужчины 10-15 выстрелов, после чего он упал на землю. При этом, полицейский в результате нападения получил «глубокое ранение» головы.

Место происшествия оцеплено, над городом дежурит вертолет.

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