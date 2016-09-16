В центре бельгийского Брюгге появился подземный "пивопровод" (фото, видео)
14:03, 16 сентября 2016Мир
2100 0
В центре бельгийского Брюгге, охраняемом ЮНЕСКО, появился подземный "пивопровод".
Пивоварня De Halve Maan в Брюгге / REUTERS
Как отмечает Deutsche welle, такой трубопровод пришел на смену цистернам, которые перевозят пенный напиток.
Пивной трубопровод протянулся почти на 4 километра под историческим центром города.
Скорость такой доставки пива – 4 тысячи литров в час.
Как сообщал УНИАН, предполагалось проложить пивопровод от пивоварни De Halve Maan в центре города до завода по бутылированию.
На реализацию проекта потребовалось четыре года. Все работы стоили €4 млн, причем владельцу пивоварни Ксавьру Ваннестэ удалось придумать идею, которая позволила частично привлечь деньги на этот проект: он предложил за плату пожизненно обеспечивать клиентов пивом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter