В центре бельгийского Брюгге появился подземный "пивопровод" (фото, видео)

Как отмечает Deutsche welle, такой трубопровод пришел на смену цистернам, которые перевозят пенный напиток.

Пивной трубопровод протянулся почти на 4 километра под историческим центром города.

Скорость такой доставки пива – 4 тысячи литров в час.

Как сообщал УНИАН, предполагалось проложить пивопровод от пивоварни De Halve Maan в центре города до завода по бутылированию.

На реализацию проекта потребовалось четыре года. Все работы стоили €4 млн, причем владельцу пивоварни Ксавьру Ваннестэ удалось придумать идею, которая позволила частично привлечь деньги на этот проект: он предложил за плату пожизненно обеспечивать клиентов пивом.