МИД Кении опроверг информацию, что груз "Фаины" шел в Судан

Министр иностранных дел Кении Мозес ВЕТАНГУЛА опроверг сообщения средств массовой информации о том, что военный груз захваченного сомалийскими пиратами судна «Фаина» предназначался для Южного Судана.

Он подтвердил, что оружие и военная техника закуплено Кенией, сообщает NEWru cо ссылкой на AFP.

Также М.ВЕТАНГУЛА сообщил сегодня, что ВМС Кении присоединятся к "другим военным силам, уже находящимся в море" у берегов Сомали.

М.ВЕТАНГУЛА опроверг заявления пиратов о том, что договоренность о выкупе будет заключена в среду, после чего судно и экипаж будут освобождены. "Мы не вступаем в переговоры с международными преступниками, и ни о каком выкупе не может быть речи", - заявил министр.

По словам М.ВЕТАНГУЛЫ, власти страны проводят консультации с представителями всех морских сил, находящихся в районе захвата, в ходе которых было решено воспользоваться резолюцией Совета безопасности ООН об использовании военных кораблей для противодействия пиратам.

Между тем на захваченном пиратами судне подходят к концу запасы пищи и топлива, передает "Морской Бюллетень". Об этом сообщил в состоявшемся во вторник вечером разговоре по спутниковому телефону и.о.капитана (фамилия не указывается) с судовладельцем.

"В настоящее время ситуация на судне относительно стабильная, но продовольствие и дизтопливо, необходимое для работы вспомогательных двигателей и запуска главного двигателя, на исходе", - сказал он. Пираты, по его словам, грозят, если их требования не будут удовлетворены, выбросить судно на мелководье и приступить к выгрузке груза.

Как сообщил главный редактор интернет-издания "Морской бюллетень - Совфрахт" Михаил ВОЙТЕНКО, с ним связался судовладелец и подробно оценил сложившуюся ситуацию, как сложную и запутанную. "Материально с украинской стороны никто ничего не теряет, все застраховано или за все получены деньги, - пояснил он. - Главная проблема и главная головная боль, это судьба экипажа. Стоимость груза значительно выше стоимости судна". "Пираты именно поэтому и требуют столь высокий выкуп", - считает М.ВОЙТЕНКО.

"По договоренности с судовладельцем, я буду представлять его интересы в общении со средствами массовой информации, то есть выполнять функции пресс-секретаря, о чем и ставлю СМИ в известность", - сообщил М.ВОЙТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого - 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Переговоры с пиратами об освобождении моряков «Фаины» осуществляют Министерство обороны Кении и судовладельцы. Пираты, по последним данным, снизили сумму выкупа с 20 до 8 млн. долларов. Судно находится под надзором нескольких американских кораблей из состава 5-го флота, которые имеют задание не допустить выгрузки оружия на берег.

7 октября радиостанция Би-Би-Си сообщила, что имеет документы, которые якобы подтверждают, что боеприпасы и танки на борту сухогрузу "Фаина", захваченного пиратами у берегов Сомали, могли предназначаться для Южного Судана. По данным радиостанции, копия грузовой декларации свидетельствует о том, что контракт на поставку техники был заключен министерством обороны Кении от имени правительства Южного Судана. Кенийское оборонное ведомство, в соответствии с этим документом, является лишь грузополучателем.