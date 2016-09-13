Российский военный попал под обстрел в Сирии во время прямого эфира с Москвой (видео)

Как сообщает РИА Новости, трансляцию видеомоста вел один из российских телеканалов.

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Во время начала доклада Копыцина раздались выстрелы, начался обстрел дороги.

Модерировавший видеомост замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Виктор Познихир приказал принять меры безопасности.

Доклад возобновился через несколько минут.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Сирии с моментом захода солнца официально вступил в силу режим прекращения боевых действий, о котором договорились Соединенные Штаты Америки и Россия и к которому присоединилась часть противоборствующих сил в самой Сирии.