Российский военный попал под обстрел в Сирии во время прямого эфира с Москвой (видео)
19:54, 13 сентября 2016Мир
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Доклад представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подполковника РФ Сергея Копыцина был на время прерван из-за обстрела дороги "Кастелло", связывающей восточную и западную части города Алеппо.
REUTERS
Как сообщает РИА Новости, трансляцию видеомоста вел один из российских телеканалов.
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Во время начала доклада Копыцина раздались выстрелы, начался обстрел дороги.
Модерировавший видеомост замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Виктор Познихир приказал принять меры безопасности.
Доклад возобновился через несколько минут.
Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Сирии с моментом захода солнца официально вступил в силу режим прекращения боевых действий, о котором договорились Соединенные Штаты Америки и Россия и к которому присоединилась часть противоборствующих сил в самой Сирии.
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