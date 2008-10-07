Ющенко летит в Италию

В Украине по результатам визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Италию ожидают активизации двусторонних отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

По его словам, визит происходит после пятилетнего перерыва в контактах на высшем уровне. При этом А.ГОНЧАРУК заметил, что для такого перерыва не было никаких объективных оснований.

Главным заданием визита является возобновление практики регулярных встреч на наивысшем уровне, развитие украинско-итальянского межгосударственного диалога, двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, заручение поддержкой Италии евроатлантической интеграции Украины, урегулирование вопроса социальной защиты украинских граждан, работающих в Италии (около 100 тыс. имеют легальный статус, 400 тыс., по оценкам экспертов, - нелегальный).

Среди прочего, в ходе переговоров будут затрагиваться вопросы относительно позиции Италии в поддержке евроатлантических устремлений Украины, в частности, приглашения Украины к Плану действий для членства в НАТО на декабрьском заседании министров иностранных дел стран-членов Альянса.

Украинская сторона также надеется, что встречи в ходе визита придадут импульс торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству между странами.

Также в ходе визита Президента Украины в Италию будут затрагиваться важные вопросы, связанные с пребыванием значительного количества украинских граждан на территории этой страны.

А.ГОНЧАРУК также сообщил, что среди других мероприятий запланировано открытие украинской воскресной школы в Риме.

Как сообщал УНИАН, 8-9 октября Президент Украины В.ЮЩЕНКО по приглашению Президента Итальянской Республики Джорджио НАПОЛИТАНО осуществит официальный визит в Италию.

Программой визита предусмотрены встреча президентов Украины и Италии, проведение двусторонних переговоров в составе делегаций, а также встреча и переговоры Президента Украины с председателем Совета Министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

Кроме того, запланированы встречи главы Украинского государства с председателем Сената Итальянской Республики и председателем Палаты депутатов парламента Италии.