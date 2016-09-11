Директор ЦРУ в очередной раз предупредил об опасности кибернападений российских хакеров

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан в очередной раз предупредил, что хакеры из России очень квалифицированы и опытны в осуществлении кибернападений.

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Как передает Радио Свобода, об этом он сказал в воскресном телеинтервью.

При этом Бреннан прямо не обвинял Россию в недавних вмешательствах в компьютерные системы Демократической партии США, хотя ранее другие представители разведки и кругов, которые занимаются кибербезопасностью, прямо заявляли об этом.

Директор ЦРУ лишь подчеркнул, что Москва «агрессивно» собирает разведывательные данные.

По его словам, в США вызывает беспокойство, к каким мерам Россия может прибегнуть для получения информации в киберпространстве, и тем, как она может воспользоваться этой информацией.

Вопрос о российских хакерах, которые действуют при поддержке или по заданию государственной власти России, встал в США особенно остро уже во время нынешней президентской гонки. В интернете была обнародована похищенная электронная переписка работников аппарата Демократической партии, что вызвало скандал как раз накануне официального выдвижения Хиллари Клинтон кандидатом в президенты от этой партии.

Ее противник от Республиканской партии Дональд Трамп, которого критики обвиняют в прокремлевских позициях, отрицал опасность вмешательства России в ход кампании и в интервью на одном из российских прокремлевских телеканалов заявил, что вряд ли Кремль пытается осуществить такое вмешательство.