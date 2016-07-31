Клинтон обвинила спецслужбы России в кибератаке на сервера Демократической партии США

Об этом заявила кандидат в президенты Соедененных Штатов Хиллари Клинтон, передает Reuters. При этом она обвинила ее соперника от Республиканской партии Дональда Трампа в демонстрации поддержки президента России Владимира Путина.

Читайте такжеШтаб Клинтон атаковали предположительно российские хакеры - The New York Times«Мы знаем, что российские спецслужбы взломали DNC, и мы знаем, что это они устроили утечку большого количества писем, и мы знаем, что Дональд Трамп показал очень тревожную готовность поддержать Путина», - приводит агентство слова Клинтон в интервью Fox News Sunday.

Как отмечает РБК, разведслужбы США сейчас выясняют, кто организовал утечку писем руководства Демпартии, которая вызвала резонансный скандал.

Источники телеканала ABC News, которые занимали должности в спецслужбах США, рассказали, что Агентство национальной безопасности уже ведет работу в отношении двух связанных с российским правительством хакерских групп. Цель — определить, ответственны ли они за атаки на структуры, связанные с Демократической партией США.

За последние несколько дней поступили сообщения о трех кибератаках на сети демократов. Результатом первой стала публикация 22 июля тысяч писем руководства Демпартии на портале WikiLeaks.

Еще в июне 2016 года эксперты по компьютерной безопасности заявили о проникновении в сеть штаб-квартиры демократов группировок, предположительно связанных с Россией. Устранением проблемы занималась компания CrowdStrike. Ее представители заявили, что речь идет об объединениях Cozy Bear и Fancy Bear. Причем специалисты указывали на возможную связь хакеров с российскими ФСБ и ГРУ.

В ходе второй атаки хакеры взломали сети комитета Демократической партии по выборам в конгресс, тогда же сообщалось, что за кибератакой могут стоять российские хакеры.

Сообщения о последнем по времени проникновении в сеть демократов поступили в ночь на субботу, 30 июля. На этот раз хакеры взломали компьютерную сеть предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.