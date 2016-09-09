"Ну че, как вы поплавали?": в России уволен детский омбудсмен, шутивший о смерти 14 детей (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В тексте указа говорится, что детский омбудсмен уволился "по собственному желанию".

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О том, что Астахов написал заявление об увольнении, стало известно ранее. В частности, это произошло из-за его фразы во время общения с детьми, выжившими после шторма в Карелии. "Ну че, как вы поплавали?" — с улыбкой спросил Астахов у детей.

Позже в Кремле заявили, что уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов покинет должность после того, как вернется из планового отпуска.

Напомним, из-за шторма на озере Сямозеро 14 детей погибло. Трагедия произошла 18 июня, когда по маршруту из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились 47 детей, с которыми было только четверо сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет. Лодки перевернулись, 33 ребенка спаслись.