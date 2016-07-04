В Кремле подтвердили отставку скандального уполномоченного по правам детей в РФ Астахова

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Lenta.ru.

"Де-юре он продолжает работать, но находится в очередном отпуске, все-таки лето — период отпусков. Но в данном случае я могу подтвердить, что по возвращении из отпуска он покинет это место работы. Тогда уже будет подписан указ президента", — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Астахов оставляет пост по собственному желанию и написал соответствующее заявление.

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Песков отметил также, что считает преждевременным говорить о кандидатурах на пост уполномоченного по правам ребенка. "Пока никого нет. Это опять же вопрос перспективы", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

О том, что Астахов написал заявление об увольнении, стало известно еще на прошлой неделе. В частности, это произошло из-за его фразы во время общения с детьми, выжившими после шторма в Карелии. "Ну чего, как вы поплавали?" — с улыбкой спросил Астахов у детей.

Напомним, из-за шторма на озере Сямозеро 14 детей погибли. Трагедия произошла 18 июня, когда по маршруту из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились 47 детей, с которыми было всего четверо сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет. Лодки перевернулись, 33 ребенка спаслись.