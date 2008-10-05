Украина и Польша задумались над безопасностью "в контексте Грузии"

Украина и Польша осудили практику использования двойного гражданства для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства Украины в Республики Польша, об этом заявили заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ и заместитель госсекретаря МИД Польши Анджей КРЕМЕР в ходе украинско-польских политических консультации 3 октября в Варшаве.

Стороны, в частности, обменялись мнениями о ситуации безопасности в регионе в контексте конфликта на территории Грузии. При этом, Польша отметила неизменность своей позиции относительно неуклонной поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

В ходе консультаций был также обсужден пакет вопросов двустороннего политического диалога, сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и общего проведения Экономического Форума в Донецке 28-29 октября этого года.

Стороны согласовали проведение очередного заседания Межправительственного Координационного Совета по вопросам межрегионального сотрудничества 8-9 октября этого года в Луцке.