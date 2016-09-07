Беглый экс-премьер Сирии обнародовал план "спасения страны", режим Асада отверг его
Высокий комитет по переговорам, объединяющий многие политические и вооруженные группы сирийской оппозиции, выступил с планом действий по прекращению продолжающейся больше пяти лет гражданской войны в Сирии.
План под названием "Перспектива для Сирии" был обнародован в Лондоне координатором комитета по переговорам Риядом Хиджабом, который в 2012 году оставил пост премьер-министра и бежал из Сирии, сообщает Русская служба Би-би-си.
План предлагает объявить перемирие в Сирии сроком на шесть месяцев, в течение которых будут вестись переговоры с президентом Башаром Асадом.
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Затем Асад должен передать власть правительству национального единства, которое будет править Сирией в течение полутора лет и займется организацией выборов и изменением конституции.
В ответ заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Мекдад заявил Би-би-си, что Асад ни в коем случае не уйдет со своего поста.
"Мы заявляем, что сирийский народ должен сам решать свою судьбу и свое будущее без постороннего вмешательства. Не выдвигайте условий, кто должен управлять Сирией", - повторил он позицию Дамаска.
С начала гражданской войны в Сирии, которая унесла уже более 250 тысяч жизней, Башар Асад отвергает призывы уйти с поста президента.
Эксперты констатируют, что недавние успехи его армии только укрепили решимость Асада сохранить власть.