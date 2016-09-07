Сайт "Левада-центра" перестал работать
Сайт российской исследовательской организации "Левада-центр" перестал работать с 12 часов дня 7 сентября - скорее всего, из-за хакерской атаки.
Об этом сообщил Би-би-си глава центра Лев Гудков. "Мы пока не знаем причин (падения сайта). Возможно, сервер не выдержал количества поступающих к нам обращений, но скорее всего, это хакерская атака. Наши программисты пытаются все исправить", - сказал Гудков.
Читайте также"Левада-центр" признали иностранным агентом из-за высказываний директора об авторитаризме в России
Как сообщал УНИАН, 5 сентября "Левада-центр" включен министерством юстиции РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
В июле российское общественное движение "Антимайдан" попросило минюст проверить информацию о получении "Левада-центром" иностранных грантов.
По словам Гудкова, решение минюста было вполне ожидаемым для "Левала-центра". "Месяц продолжались проверки, и все к этому шло, учитывая, что сейчас идет волна политической реакции", - отметил Гудков.
"Левада-центр" является одной из трех ведущих социологических организаций в России и самой независимой из них.