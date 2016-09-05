Присвоение "Левада-центру" статуса иностранного агента может быть "политическим заказом" - директор

Об этом директор сообщил в интервью телеканалу Дождь.

Исполнителем заказа Гудков называет главу движения "Антимайдан" Дмитрия Саблина, который написал "донос" на организацию, после чего в ней начались проверки Минюстом.

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"Он обвинял нас в проведении разведывательной деятельности и требовал проверки. Проверка, с моей точки зрения проведена небрежно и очень тенденциозно. Подтасовано и крайне неаккуратно это все проведено. Они выполняли политический заказ", – сообщил директор "Левады-центра".

Гудков связывает признание "Левады-центра" иностранным агентом с проведением опросов о рейтинге "Единой России", которые показали снижение интереса к партии. "Это был предлог или повод", – считает Гудков.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство юстиции РФ включило исследовательскую организацию "Аналитический Центр Юрия Левады" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор "Левада-центра" Лев Гудков заявил, что решение может означать "сворачивание и прекращение деятельности „Левада-центра“".