В России "Левада-центр" признали иностранным агентом

Директор "Левада-центра" Лев Гудков заявил "Дождю", что решение может означать "сворачивание и прекращение деятельности „Левада-центра“". Пресс-секретарь "Левада-центра" Карина Пипия добавила, что эта новость стала неожиданной для сотрудников.

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"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения главным управлением минюста России по Москве внеплановой документарной проверки",- говорится в сообщении министерства юстиции.

Ранее признать "Левада-центр" иностранным агентом российский минюст попросило движение "Антимайдан". В организации сочли, что центр проводит исследования "по линии министерства обороны США по заказу Висконсинского университета". Лев Гудков тогда заявил, что сотрудничество с Висконсинским университетом никак не связано с американским военным ведомством.