"Принцип взаимности": в Кремле пригрозили США ответными мерами за расширение антироссийских санкций

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте такжеУ Путина дали свое объяснение, почему до сих пор не определена дата встречи в "нормандском формате"

«Могу еще раз повторить, что в санкционных делах главный принцип, из которого мы исходим, – это принцип взаимности», - подчеркнул Песков.

По его словам, новый перечень санкций будет проанализирован.

При этом Песков подчеркнул, что такие решения не способствуют развитию отношений между Россией и США.

«Можно выразить сожаление, что встреча двух президентов, которая состоялась на полях саммита «двадцатки», как и канун этой встречи, были обрамлены дополнительными шагами по расширению санкций. Это серьезно диссонирует с возможным взаимодействием в чувствительных сферах, о которых шла речь на встрече двух президентов», - сказал Песков.

Напомним, 7 сентября Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США определило список российских компаний, на которые будут наложены ограничения из-за нарушения Россией международного законодательства (аннексия Крыма) и подогревания конфликта на востоке Украины.

Список был предварительно опубликован на сайте Федерального регистра США. Официальное опубликование документа назначено на 7 сентября.

Речь идет о 81 компании, представленной под 86 наименованиями. Большая часть из них зарегистрирована в России и в Крыму, четыре компании — в Индии и в Гонконге.

Большинство компаний уже находятся под санкциями Минфина США. BIS самостоятельно включило в список 11 наименований, в том числе компании из группы «Ангстрем», «Радиоэкспорт», «Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию», НПК «Гранат», «Микран» и «Микрон».

Минторг США объяснил внесение этих 11 компаний в список тем, что они работают в «российском оружейном секторе или сопутствующих секторах материально-технического обеспечения». Правовой основой для внесения компаний в список назван указ 13661 президента США Барака Обамы о «крымских» санкциях.