The Washington Post: США расследуют потенциальный тайный план России по срыву выборов в ноябре

Об этом пишут Дана Прист, Эллен Накасима и Том Хамбургер в статье "США расследуют потенциальный тайный план России по срыву выборов в ноябре", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Задача состоит в том, чтобы определить масштабы и намерения российской кампании, которая включает в себя кибер-инструменты для взлома систем, используемых на выборах, что расширяет возможности России для распространения дезинформации.

Усилия по выявлению тайного воздействия России координирует Джеймс Клаппер-младший, глава национальной разведки. "Это вызывает беспокойство разведки", - сказал Чарльз Аллен, бывший сотрудник ЦРУ. "Этим вопросом занимаются".

Российская операция по вводу агентуры влияния в Соединенных Штатах – "то, за чем мы внимательно наблюдаем", - сказал один высокопоставленный сотрудник разведки, который, как и другие чиновники, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить сложный вопрос. Чиновники также рассматривают возможные нарушения в процессе выборов, ФБР предупредило государственных и местных чиновников о потенциальных киберугрозах.

Чиновник предупредил, что разведка не утверждает, что у нее есть "неопровержимые доказательства " такой фальсификации или каких-либо планов России такого рода". "Но даже намек на то, что что-то может повлиять на безопасность нашей избирательной системы, вызывает серьезную обеспокоенность", - сказал чиновник. "То, что люди могут быть уверены в избирательной системе, имеет ключевое значение для нашей демократии".

По словам чиновников, возможно, намерение Кремля заключается не в том, чтобы раскачать выборы в том или ином направлении, а в том, чтобы вызвать хаос и выпустить пропаганду для атаки на демократическую политику США по всему миру, особенно в странах бывшего Советского Союза.

Чиновники разведки США назвали тайную кампанию "амбициозной" и сказали, что она также призвана противодействовать лидерству и влиянию США в международных делах.

Их комментарии прозвучали как раз перед тем, как президент Обама и президент России Владимир Путин в частном порядке обсуждали кибершпионаж и другие вопросы в кулуарах саммита G20 в Китае. После их встречи в понедельник Обама признал существование напряженности из-за кибершпионажа и сказал, что у Соединенных Штатов мощный потенциал в этой области. "На кибер-арене мы не намерены внезапно повторить тот цикл эскалации, который мы уже видели, когда речь шла о других гонках вооружений", - сказал Обама.

Один чиновник конгресса сказал, что "российские" активные меры", скрытое влияние или манипулирование, будь-то в Восточной Европе или в Соединенных Штатах", вызывают тревогу.

"Похоже, это глобальная кампания", - сказал помощник. В результате, этот вопрос "стал приоритетом" для разведывательных служб, которые состоят из ФБР, Департамента внутренней безопасности, а также ЦРУ и Агентства национальной безопасности.

Некоторые лидеры Конгресса недавно были проинформированы спецслужбами о российских операциях в Европе, и о том, что они могут послужить шаблоном для проведения такой деятельности в Соединенных Штатах. Чиновники были обеспокоены услышанным.

После того, как лидер сенатского меньшинства Гарри М. Рейдз (штат Невада) закончил безопасный 30-минутный телефонный брифинг с высокопоставленным чиновником разведки, он был "глубоко потрясен", рассказал помощник, который был с Ридом, когда тот покинул безопасный номер в офисе ФБР в Лас-Вегасе.

Хакерская атака правительства России на Национальный комитет Демократической партии, которая раскрылась в июне, но еще не была официально приписана России правительством США, и последующая публикация 20 000 взломанных писем комитета на WikiLeaks, шокировала чиновников. Кибер-аналитики обнаружили цифровые следы, ведущие к известным российским правительственным хакерским группам.

"Мы увидели беспрецедентное вторжение и попытку повлиять или нарушить наш политический процесс", - сказал конгрессмен Адам Шифф (шт. Калифорния), демократ в Комитете по разведке, о взломе демократов и публикациях WikiLeaks накануне съезда Демократической партии. Раскрытие информации, которая также включает в себя ряд постыдных внутренних электронных писем, заставили председателя демократов Дебби Вассерман-Шульц уйти в отставку.

Члены обеих партий призывают президента публично раскритиковать действия россиян.

Сенатор Бен Сасс (штат Небраска) в своем заявлении призвал Обаму публично возложить ответственность на Россию за взлом демократов и за очевидное вмешательство в избирательный процесс. "Свободные и законные выборы не подлежат обсуждению. Совершенно ясно, что Россия считает, что награда перевешивает любые последствия", - написал он. "Эти расчеты должны быть изменены... Это повлечет за собой комплексный ответ – дипломатический, политический и экономический – который усилит давление на Путина и его приспешников".

Другой республиканец, сенатор Дэниел Коатс (штат Индиана), член сенатского комитета по разведке, заявил в воскресенье, что если Москва действительно пытается повлиять на исход выборов в США, то "такие действия – это вопиющее нарушение международных норм поведения, их нельзя игнорировать".

Представители администрации заявили, что они по-прежнему обдумывают свой ответ.

Россия отрицает, что осуществляла какие-либо кибер-вторжения в Соединенных Штатах. Путин назвал обвинения чиновников США и других политиков в адрес России попыткой "отвлечь внимание общественности".

"На самом деле, не имеет значения, кто взломал эти данные из предвыборного штаба госпожи Клинтон", - сказал Путин в интервью Bloomberg News. "Главное, что их содержание открыто для общественности".

Департамент внутренней безопасности предложил помощь местным и государственным должностным лицам, для предотвращения или борьбы с кибер-вторжениями в день выборов. Помощь включает отслеживание уязвимостей, регулярную полезную информацию и оповещения, а также доступ к другим инструментам для улучшения кибербезопасности на местном уровне. Также наготове будет кибер-команда Центра национальной кибербезопасности и связи для оповещения юрисдикций, в случае обнаружения атак.

В прошлом месяце, ФБР выпустило беспрецедентное предупреждение для государственных должностных лиц, в котором призвало их искать вторжения в их избирательные системы и усилить меры безопасности в процессе голосования, в том числе во время регистрации избирателей, в списках избирателей и на веб-сайтах, связанных с выборами. Согласно конфиденциальным "уведомлениям", следователи обнаружили попытки проникновения в избирательные системы в нескольких штатах.

Аризона, Иллинойс, Демократическая и Республиканская партии, а также Комитет демократов, стали жертвами либо попыток, либо успешных кибератак, которые расследуют агенты ФБР с опытом работы с российским правительственным хакерством.

Федеральные правоохранительные органы и местные чиновники говорят, что из-за децентрализованного характера процесса голосования, который находится в ведении штатов и округов, невозможно обеспечить высокий уровень безопасности в каждом округе.

"Я очень обеспокоен" из-за выборов в этом году, сказал Ион Санчо, давний руководитель выборов в округе Леон, штат Флорида. "Америка не действует сообща". Санчо инициировал атаки на свою систему голосования, чтобы определить ее уязвимые места, он добавил: "Нам нужен план".

Санчо и другие особенно обеспокоены из-за электронного голосования из-за рубежа, которое проходит по уязвимым сетям, прежде чем оказаться в США, а также из-за усилий по использованию кибератак для срыва передачи результатов голосования государственным отделениям. Решающее значение имеют шифрование, защищенные резервные копии бумаг и безопасные резервные компьютеры, сказал он.

Том Хикс, председатель комиссии США по обеспечению выборов (агентства, созданного Конгрессом после пересчета голосов во Флориде в 2000 году для поддержания целостности выборов), уверен в том, что в распоряжении штатов достаточно средств, чтобы отразить вторжения. Он отметил, что электронное голосование из-за рубежа осуществляется по электронной почте, а не через онлайн-автоматы для голосования. Зарубежные избиратели "отказываются от своего права на частную жизнь", отправляя бюллетень по электронной почте, который получают чиновники. Электронную почту также можно взломать, но это не системный риск, сказал он.

Недавно министр внутренней безопасности США Джей Джонсон сказал, что выступает за признание систем голосования, используемых на 9000 избирательных участках страны "критически важной инфраструктурой", - которая так же жизненно необходима для безопасного функционирования государства как атомные электростанции и линии электропередач.

Такое обозначение может привести к увеличению финансирования от министерства национальной безопасности на местах, чтобы обеспечить гарантии того, что регистрация избирателей, бюллетеней и подсчет голосов остаются свободными от вмешательства. Но этого не произойдет до ноябрьских выборов, говорят федеральные и местные чиновники.

Россия находится в первых рядах растущего глобального движения, которое использует пропаганду в Интернете для того, чтобы влиять на людей и политические события, особенно после политического восстания в Украине, последующей аннексии Крыма Россией, и введения санкций в отношении России со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза.

Страны Балтии, Грузия и Украина стали объектом российских кибератак и других тайных операций, которые должны были дестабилизировать эти страны, сообщили чиновники.

"Согласно нашим исследованиям, вероятнее всего, что операциями управляют централизованно", - сказал Янис Сартс, директор Центра стратегических коммуникаций НАТО, научно-исследовательской организации, базирующейся в Риге, Латвия.

Он также сказал, что для усиления их посланий существуют "скоординированные усилия, в которых участвуют группы, использующие Twitter и Facebook, а также сети ботов. Судя по всему, основные темы определяет верхушка иерархии российского государства, но есть и отдельные люди, которые стремятся продвигать конкретные темы".

Сартс сказал, что в своих усилиях по распространению пропаганды Россия "успешно эксплуатирует уязвимость, которая существует в обществе". В Западной Европе, например, такие информационные операции России были сосредоточены на политически спорном миграционном кризисе.

Накануне решающих пост-революционных президентских выборов в Украине в 2014 году кибератака практически обрушила веб-сайт Центральной избирательной комиссии страны. Промосковские хакеры, называющие себя Киберберкут, взяли на себя ответственность за атаку, заявив, что не связаны с государством, но власти в Киеве обвинили Москву. Русские использовали технику "отказ в обслуживании", отправляя на веб-сервер комиссии большое количество запросов, которые должны были замедлить или вывести из строя сеть.