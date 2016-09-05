Автора скандального видео с содержимым сухпайка уволили из российской полиции

Как сообщает VL.ru, причиной такого поступка стало недовольство руководства этой публикацией.

По словам офицеров полиции, которые несли дежурство на острове Русском с 7:00 до 19:00, обеденный паек, который им выдавали, стоил дешевле, чем корм для животных.

Стражи порядка стояли на своих постах по 12 часов в сутки, а на обед им выдавали весьма скромный паек, в который, в частности, входили два куска хлеба, куриное яйцо и паштет. Из овощей — по половинке огурца и помидора. На сладкое — одна карамелька. При этом в набор "предусмотрительно" положили ложку, хотя первых блюд не выдают.

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Возмущенные качеством продуктового набора полицейские рассчитывали на реакцию начальства и улучшение питания, однако на деле все обернулось иначе.

После публикации видео с содержимым пайка сотрудники управления собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю совместно с представителями других силовых ведомств быстро вычислили автора ролика. Им оказался полицейский из Уссурийска, а свидетелями съемки видео стали двое его коллег.

В результате проверки выложивший в интернет ролик о плохом питании полицейский был вынужден написать рапорт об увольнении. Двое других стражей порядка, которые находились во время съемки видео вместе с ним в комнате, отказались написать рапорты и пока продолжают работать.