Автора скандального видео с содержимым сухпайка уволили из российской полиции
После публикации видео о скудном содержании продуктового пайка, который получали офицеры российской полиции на форуме ВЭФ на острове Русский во Владивостоке, автор ролика написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел.
Как сообщает VL.ru, причиной такого поступка стало недовольство руководства этой публикацией.
По словам офицеров полиции, которые несли дежурство на острове Русском с 7:00 до 19:00, обеденный паек, который им выдавали, стоил дешевле, чем корм для животных.
Стражи порядка стояли на своих постах по 12 часов в сутки, а на обед им выдавали весьма скромный паек, в который, в частности, входили два куска хлеба, куриное яйцо и паштет. Из овощей — по половинке огурца и помидора. На сладкое — одна карамелька. При этом в набор "предусмотрительно" положили ложку, хотя первых блюд не выдают.
Читайте такжеОфицерам, не обеспечившим нормальные условия на "Широком лане", грозит гауптвахта - Матиос
Возмущенные качеством продуктового набора полицейские рассчитывали на реакцию начальства и улучшение питания, однако на деле все обернулось иначе.
После публикации видео с содержимым пайка сотрудники управления собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю совместно с представителями других силовых ведомств быстро вычислили автора ролика. Им оказался полицейский из Уссурийска, а свидетелями съемки видео стали двое его коллег.
В результате проверки выложивший в интернет ролик о плохом питании полицейский был вынужден написать рапорт об увольнении. Двое других стражей порядка, которые находились во время съемки видео вместе с ним в комнате, отказались написать рапорты и пока продолжают работать.