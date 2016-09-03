"Накидали как псине": российские полицейские возмущены содержимым сухпайка (видео)

Сотрудники российской полиции возмущены содержимым сухого пайка, который им выдают на 12-часовое дежурство.

В Сети появилось видео с содержимым обеда, которое сотрудники МВД РФ получают на дежурство и планируют обратиться с коллективной жалобой к руководству.

"Я просто сам собачник и кошатник, у меня у кошек 100 грамм корма стоит дороже, чем это все", - говорит один из полицейских.

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Российские правоохранители отмечают, что стоят на своих постах по 12 часов в сутки, а на обед получают паёк, в который входят два куска хлеба, куриное яйцо и паштет, а из овощей - по половинке огурца и помидора. Предусмотрен и "десерт" - один леденец в целофановой упаковке.

Также в обеденный набор входит абсолютно ненужная пластмассовая ложка, поскольку первое блюдо в данный рацион не входит.

Полицейские сообщают, что планируют обратиться с коллективной жалобой на плохое питание к руководству.