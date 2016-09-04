Власти Сингапура сообщили о 27 новых случаях заражения вирусом Зика

25 из новых носителей вируса были заражены в районе первичного очага, передает Reuters. В то же время есть подозрения, что новые случаи заражения имели место в новых районах Сингапура.

Читайте такжеНа Пуэрто-Рико введен режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии вируса Зика«Существует потенциально новая область (заражения), связанная с одним из ранее известных случаев и одним новым случаем», - цитирует украинская редакция "Немецкой волны" совместное заявление сингапурских Министерства здравоохранения и национального ведомства по вопросам окружающей среды.

Как известно, вирус Зика вызывает микроцефалию у новорожденных в случае, если женщина во время беременности заразилась вирусом. Микроцефалия приводит к значительным порокам развития мозга.

Вирус передается через укусы комаров Aedes. Симптомами являются умеренный жар, сыпь на коже и конъюнктивит. Обычно они сохраняются от двух до семи дней, но у многих пациентов симптомы отсутствуют вообще.

Первые случаи массовой волны заболеваний этим вирусом были зафиксированы минувшей осенью в Бразилии, где сейчас количество зараженных составило более 1800 человек. Известны случаи заражения в США и Европе.

Впервые этот вирус обнаружили в Уганде в 1947 году.