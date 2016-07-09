В США умер пациент, зараженный вирусом Зика

Как сообщает Reuters, представители органов здравоохранения в округе Солт-Лейк в штате Юта сообщили о смерти 8 июля пожилого местного житель, который был заражен вирусом Зика во время поездки в зону активной передачи вируса.

При этом, как сообщил местный департамент здравоохранения, точная причина смерти не известна.

По словам представителей органов здравоохранения, каким образом заражение вирусом Зика способствовало смерти человека, определить невозможно.

Читайте такжеВ США у почти 300 беременных обнаружили вирус Зика

Вирус Зика обычно вызывает легкое заболевание с симптомами, длящимися от нескольких дней до недели после укуса зараженного комара. Многие люди, инфицированные Зика, не имеют никаких симптомов.

В апреле сообщалось о смерти пациента, зараженного вирусом Зика на Пуэрто-Рико. Человек, которому было около 70 лет, умер от тяжелой тромбоцитопении - аномального снижения количества тромбоцитов в крови, сопровождающегося повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений.

Зика распространяется в основном через укус зараженного комара, однако вирус может также передаваться половым путем. Считается, что в настоящее время нет вакцины или методов лечения для зараженных этим вирусом.