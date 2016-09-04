Американские войска применили против ИГ в Сирии ракетные системы HIMARS

Американские военные нанесли удары по объектам ИГИЛ в Сирии неподалеку от турецкой границы из реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Об этом в Twitter сообщил специальный представитель президента США в антиигиловской коалиции Бретт Макгарк.

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"Силы США нанесли удар по объектам "Исламского государства" в Сирии у границы Турции минувшей ночью из недавно развернутых систем HIMARS", - написал Макгарк 3 сентября.

"Американские системы HIMARS на месте и в действии. Последний шаг в совместной борьбе США и Турции против ИГ", - говорится в сообщении посольства США в этой же соцсети.

Как писал УНИАН, американские системы HIMARS должны были прибыть в Турцию в мае.

Размещение данных установок было частью стратегии, направленной на блокирование территории вокруг сирийского города Манбидж. Это должно было лишить боевиков "Исламского государства" логистического маршрута, который они использовали для снабжения материалов и новых боевиков. Сейчас Манбидж уже освобожден от боевиков «Исламского государства».

Система HIMARS может вести огонь на расстоянии до 300 километров.