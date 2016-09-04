Американские войска применили против ИГ в Сирии ракетные системы HIMARS
Удары нанесли с территории Турции.
Американские военные нанесли удары по объектам ИГИЛ в Сирии неподалеку от турецкой границы из реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Об этом в Twitter сообщил специальный представитель президента США в антиигиловской коалиции Бретт Макгарк.
Читайте такжеТурция отправила новую колонну танков на север Сирии (фото)
"Силы США нанесли удар по объектам "Исламского государства" в Сирии у границы Турции минувшей ночью из недавно развернутых систем HIMARS", - написал Макгарк 3 сентября.
"Американские системы HIMARS на месте и в действии. Последний шаг в совместной борьбе США и Турции против ИГ", - говорится в сообщении посольства США в этой же соцсети.
Как писал УНИАН, американские системы HIMARS должны были прибыть в Турцию в мае.
U. S. forces struck #ISIL targets near #Turkey's border in #Syria last night via newly deployed HIMARS system. https://t.co/qQeQ35aicp#ISIS— Brett McGurk (@brett_mcgurk) September 3, 2016
Размещение данных установок было частью стратегии, направленной на блокирование территории вокруг сирийского города Манбидж. Это должно было лишить боевиков "Исламского государства" логистического маршрута, который они использовали для снабжения материалов и новых боевиков. Сейчас Манбидж уже освобожден от боевиков «Исламского государства».
Система HIMARS может вести огонь на расстоянии до 300 километров.