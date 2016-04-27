США разместят в Турции высокомобильные реактивные системы залпового огня - Чавушоглу

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

Он ожидает, что в мае этого года первая ракетная система прибудет в юго-восточную Турции, которая попадает под периодические обстрелов из Сирии.

"В рамках соглашения системы HIMARS прибудут в Турцию в мае. После этого мы сможем нанести удар по "Исламскому государству" в более эффективный способ", - отметил Чавушоглу.

Читайте такжеНа юго-востоке Турции произошел взрыв, погиб военный

Представитель Минобороны США подтвердил, что этот вопрос обсуждался, однако отказался от дальнейших комментариев.

Размещение данных установок является частью стратегии, направленной на блокирование территории вокруг сирийского города Манбидж. Это могло бы лишить боевиков "Исламского государства" логистического маршрута, который они использовали для снабжения материалами и новыми боевиками.

Читайте такжеОбама и Эрдоган обсудили в Вашингтоне усиление взаимодействия для уничтожения "Исламского государства"

"Мы достигли соглашения с американцами по блокированию области вокруг города Манбидж и наша стратегия в этом вопросе понятна", - сказал Чавушоглу.