Российские СМИ по просьбе Кремля удалили фото встречи Путина со студентами Итона
Государственное информационное агентство ТАСС по просьбе Кремля удалило из фотоархива снимки со встречи президента России Владимира Путина со студентами британского Итонского колледжа.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Русская служба Би-би-си.
"Это была закрытая встреча, в ТАСС попали фото по ошибке. По нашей просьбе их удалили", - сказал Песков.
С аналогичной просьбой представители Кремля обратились и к агентству РИА Новости.
Неделю назад 10 учеников знаменитого Итонского колледжа частным образом встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие освещалось в британской прессе.
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Как рассказал Песков, встреча состоялась по инициативе самих студентов. Она длилась около часа и "носила непубличный характер, это было абсолютно свободное общение без повестки дня".
"Это была частная поездка ребят из Итона, школы достаточно известной своими выпускниками не только в Великобритании, но и во всем мире. Перед ними какое-то время назад выступал отец Тихон (ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре), и они вышли на него с просьбой посодействовать их общению с президентом Путиным", - заявил он.
Официальный представитель Итонского колледжа сказал прессе, что колледж никакого отношения к этой поездке не имеет, она была исключительно личной инициативой ее участников.
По имеющимся у Би-би-си сведениям, будущие участники поездки сначала хотели оформить ее как поездку официальной делегации Итона, но колледж отказался.