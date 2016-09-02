Российские СМИ по просьбе Кремля удалили фото встречи Путина со студентами Итона

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Русская служба Би-би-си.

"Это была закрытая встреча, в ТАСС попали фото по ошибке. По нашей просьбе их удалили", - сказал Песков.

С аналогичной просьбой представители Кремля обратились и к агентству РИА Новости.

Неделю назад 10 учеников знаменитого Итонского колледжа частным образом встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие освещалось в британской прессе.

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Как рассказал Песков, встреча состоялась по инициативе самих студентов. Она длилась около часа и "носила непубличный характер, это было абсолютно свободное общение без повестки дня".

"Это была частная поездка ребят из Итона, школы достаточно известной своими выпускниками не только в Великобритании, но и во всем мире. Перед ними какое-то время назад выступал отец Тихон (ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре), и они вышли на него с просьбой посодействовать их общению с президентом Путиным", - заявил он.

Официальный представитель Итонского колледжа сказал прессе, что колледж никакого отношения к этой поездке не имеет, она была исключительно личной инициативой ее участников.

По имеющимся у Би-би-си сведениям, будущие участники поездки сначала хотели оформить ее как поездку официальной делегации Итона, но колледж отказался.