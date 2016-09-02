Масштабные акции протеста в Венесуэле: фоторепортаж Reuters
08:45, 02 сентября 2016Мир
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Венесуэльская оппозиция вывела на улицы столицы страны Каракаса тысячи людей, требующих референдума об отзыве президента Николаса Мадуро.
REUTERS
Оппозиция требует скорейшего проведения референдума, направленного на отставку президента Николаса Мадуро.
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Венесуэла находится в глубоком экономическом кризисе, причиной которого противники Мадуро считают его неэффективную политику.
Правительство, в свою очередь, обвиняет оппозицию в попытке таким образом совершить переворот в стране.
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