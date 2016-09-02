Масштабные акции протеста в Венесуэле: фоторепортаж Reuters

Венесуэльская оппозиция вывела на улицы столицы страны Каракаса тысячи людей, требующих референдума об отзыве президента Николаса Мадуро.

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