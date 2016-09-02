В Венесуэле оппозиция начала массовые акции с требованием отставки президента (фото)
Венесуэльская оппозиция вывела на улицы столицы страны Каракаса тысячи людей, требующих референдума об отзыве президента Николаса Мадуро.
Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.
Участники акции одеты в белые одежды и держат плакаты, которые гласят "Время перемен". Кроме того, демонстрации запланированы и в центре города.
Оппозиция требует скорейшего проведения референдума, направленного на отставку президента Николаса Мадуро.
Венесуэла находится в глубоком экономическом кризисе, причиной которого противники Мадуро считают его неэффективную политику.
Правительство, в свою очередь, обвиняет оппозицию в попытке таким образом совершить переворот в стране.
Читайте такжеПрезидент Венесуэлы отложил референдум о своей отставке
"Если они что-то задумали, планируют путч или насилие, то правительство даст неожиданный и сокрушительный ответ", - сказал Мадуро.
Сторонники президента уже заявили, что проведут ответные акции.
В одном лишь районе Чакао в Каракасе 500 сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность во время акции протеста оппозиции.
Кроме того, несколько оппозиционных политиков были задержаны в преддверии начала демонстрации.
Лидер оппозиции Энрике Каприлес выразил надежду на то, что протесты на улицах Каракаса будут мирными.
Читайте такжеМВФ пророчит Венесуэле инфляцию в 1600%
"Все, кто хотят перемен в стране и вышли сегодня на улицы, не настроены на насилие. Мы требуем проведения референдума, который положил бы конец той катастрофе, которая происходит во власти", - сказал он.
Сторонник президента Диосдадо Кабельо в свою очередь выразил надежду, что оппозиция осознает реальное положение дел.
Читайте такжеТысячи венесуэльцев пересекли границу с Колумбией, чтобы купить продукты и лекарства
"Николас Мадуро - президент, и мы говорим вам, что Николас не собирается никуда уходить, он продолжит быть президентом", - сказал Кабельо.
Лидеры оппозиции надеются, что акция протеста заставит избирательные органы запустить петицию, необходимую для проведения скорейшего референдума.