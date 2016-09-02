В Венесуэле оппозиция начала массовые акции с требованием отставки президента (фото)

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Участники акции одеты в белые одежды и держат плакаты, которые гласят "Время перемен". Кроме того, демонстрации запланированы и в центре города.

Оппозиция требует скорейшего проведения референдума, направленного на отставку президента Николаса Мадуро.

Венесуэла находится в глубоком экономическом кризисе, причиной которого противники Мадуро считают его неэффективную политику.

Правительство, в свою очередь, обвиняет оппозицию в попытке таким образом совершить переворот в стране.

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"Если они что-то задумали, планируют путч или насилие, то правительство даст неожиданный и сокрушительный ответ", - сказал Мадуро.

Сторонники президента уже заявили, что проведут ответные акции.

В одном лишь районе Чакао в Каракасе 500 сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность во время акции протеста оппозиции.

Кроме того, несколько оппозиционных политиков были задержаны в преддверии начала демонстрации.

Лидер оппозиции Энрике Каприлес выразил надежду на то, что протесты на улицах Каракаса будут мирными.

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"Все, кто хотят перемен в стране и вышли сегодня на улицы, не настроены на насилие. Мы требуем проведения референдума, который положил бы конец той катастрофе, которая происходит во власти", - сказал он.

Сторонник президента Диосдадо Кабельо в свою очередь выразил надежду, что оппозиция осознает реальное положение дел.

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"Николас Мадуро - президент, и мы говорим вам, что Николас не собирается никуда уходить, он продолжит быть президентом", - сказал Кабельо.

Лидеры оппозиции надеются, что акция протеста заставит избирательные органы запустить петицию, необходимую для проведения скорейшего референдума.