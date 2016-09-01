Бывший президент Бразилии подала апелляцию на вынесенный ей импичмент
Бывший президент Бразилии Дилма Русеф подала в Верховный суд апелляцию на решение сената, сместившего ее с поста президента Бразилии.
В апелляции адвокат Русеф попросил провести новое рассмотрение обвинений его подзащитной в махинациях с бюджетом страны, а на это время назначить Мишела Темера, который днем ранее уже официально возглавил страну, исполняющим обязанности президента, передает Би-би-си. Эксперты отмечают, что шансы Русеф выиграть апелляцию очень невелики.
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Вечером 1 сентября сенаторы признали Дилму Русеф виновной в нарушении бюджетного законодательства - в частности, в сокрытии истинного размера дефицита бюджета страны во время ее избирательной кампании в 2014 году, - и отправили ее в отставку.
Русеф отрицает все обвинения в свой адрес, утверждая, что ее оппонентами движет политическое мошенничество.
Параллельно с этим с 2014 года в Бразилии идет расследование коррупционных схем в контролируемой государством компании Petrobras. Разоблачение коррупции в Petrobras, в которой были замешаны члены Рабочей партии Дилмы Русеф, а также высокопоставленные функционеры и влиятельные члены других партий, сыграло решающую роль в подрыве доверия к правительству.
Бразилия переживает самый тяжелый за последние десятилетия экономический кризис. После нескольких лет многообещающего роста экономика страны пошла на спад.
За время второго срока правления Русеф дефицит государственного бюджета, инфляция и безработица резко выросли, страна потеряла с большим трудом заработанный кредитный рейтинг инвестиционного уровня.