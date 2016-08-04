Комитет сената Бразилии поддержал импичмент Русеф

Как передает BBC, 14 членов комитета из 21 высказались за, против выступили 5. Они голосовали по докладу Антониу Анастасиа, выступившего с обвинениями против Русеф и аргументами в пользу импичмента.

Это решение формально ни к чему не обязывает сенат, однако ставит Русеф еще ближе к окончательной отставке.

Русеф обвиняют в сокрытии истинного размера дефицита бюджета страны с целью добиться увеличения государственных расходов.

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Сама бывший президент категорически отвергает обвинения и считает дело политически мотивированным.

12 мая сенат Бразилии проголосовал за начало импичмента Русеф и немедленное отстранение ее от должности.

9 августа по докладу Анастасиа проголосует вся верхняя палата, после чего начнется финальная стадия процесса импичмента. Как ожидается, окончательная судьба Дилмы Русеф решится в конце августа - начале сентября.