Иран начал обогащение новой партии урана

Иран приступил к обогащению новой партии урана. Это произошло всего за несколько дней до окончания крайнего срока, по истечении которого Иран должен, в соответствии с резолюцией 1696 ООН, прекратить любые действия в отношении дальнейшего одностороннего развития своей ядерной программы, сообщает агентство Associated Press.

Согласно резолюции 1696, принятой на заседании Совбеза ООН 31 июля 2006 года, Иран должен прекратить до 31 августа все работы по обогащению. Однако, по данным экспертов из МАГАТЭ, по крайней мере во вторник 29 августа 2006 года Иран все еще продолжал обогащение урана.

Планируется, что дальнейшие детали о проведении Ираном ядерных разработок будут представлены в закрытом докладе МАГАТЭ в четверг 31 августа.

Между тем уже сейчас известно, что Иран продолжает производить незначительное количество урана очень низкой степени обогащения, который не может быть использован для ядерного оружия.

Кроме того, некоторые дипломаты на условиях анонимности сообщили, что Иран предпринимает шаги, чтобы убедить западные страны провести еще одну встречу по обсуждению иранской ядерной программы.

Ожидается, что если факт продолжения Ираном работ по обогащению урана подтвердится, то на очередном заседании Совбеза ООН, которое состоится 1 сентября, США будут настаивать на введении против Ирана суровых экономических и других санкций.

Лента.ру