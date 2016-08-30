Die Presse: Узбекистан ищет преемника

Об этом пишет Ютта Зоммербауэр в статье "Узбекистан ищет преемника", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Ислам Каримов постоянно внушал своему народу, что будет царствовать вечно. Всемогущий государь наблюдал за своими гражданами с плакатов, развешанных по всей стране. Он стал президентом Республики Узбекистан в 1991 году, Каримов всегда представлял себя сильным лидером и сконцентрировал в своих руках всю власть в стране Центральной Азии. Поэтому новости, которые сообщили правительству в Ташкенте в воскресенье, вызвали особую тревогу. 78-летний президент был госпитализирован, лечение будет продолжаться "определенное время".

СМИ сообщали, что в пятницу вечером после банкета в честь узбекских олимпийских чемпионов Каримов перенес инсульт. В понедельник его дочь Лола Каримова сообщила о кровоизлиянии в мозг. "Еще слишком рано делать заявления о состоянии здоровья в будущем", - написала она в Instagram.

"Всем понятно, что ситуация очень серьезная", - сказал газете "Die Presse" Данияр Косназаров, соучредитель казахского аналитического центра "Синопсис", в Астане. Официальная информация о состоянии здоровья президента до сих пор была табу. Каримов появлялся на государственном телевидении 17 августа. Необычная открытость может также быть связана с празднованием 25-й годовщины независимости Республики Узбекистан 1 сентября, в рамках которого запланировано ​​появление главы государства. Согласно конституции, в случае смерти президента его дела принимает председатель парламента Нигматилла Юлдашев. Но самодержец Каримов не позаботился об одном: об официальном преемнике.

Авторитарный лидер

Каримов занял место в московском Политбюро еще в советскую эпоху. Как и большинство других "долгосрочных" президентов в республиках Центральной Азии, с 1991 года он позиционировал себя в качестве светского и авторитарного правителя, который поднял свою семью в центральные органы власти. Политическая оппозиция и независимые СМИ были ликвидированы.

Угрозой безопасности считаются исламистские движения, которые с 1990-х годов закрепились в стране с населением 32 миллиона жителей. Исламское движение Узбекистана (ИДУ) в прошлом осуществило несколько нападений; кроме того, экстремисты ИДУ также вмешались в региональные конфликты в Центральной Азии. Между тем, ИДУ поклялось в верности "Исламскому государству", сотни узбеков, вероятно, воюют на стороне ИГ. В стране жестоким преследованиям подвергаются консервативные религиозные течения, которые не соответствуют требованиям ислама, который пропагандирует государство.

В 2005 году армия совершала жестокие расправы в Андижане в исламской Ферганской долине, бойцы расстреляли толпу демонстрантов. 187 человек были убиты. Каримов попытался представить кровопролитие, как борьбу с терроризмом, но критика международной общественности была слишком громкой. В результате этого Вашингтону пришлось освободить свою авиабазу в Карши-Ханабад.

Но сейчас возникла гораздо большая опасность внутренней борьбы за власть. Наблюдатели опасаются, что при передаче полномочий все пройдет не так уж гладко. Дочери Каримова не видят себя преемницами: Лола Каримова – посол ЮНЕСКО в Париже; Гульнара, известная как певица и модельер, обвиняется в коррупции в Узбекистане, и, по данным BBC, находится под домашним арестом. Серьезными кандидатами считают премьер-министра Шавката Мирзиёева и министра финансов Рустама Азимова, оба – из окружения Каримова. Без сильного Каримова, который во всех вопросах выбирал для Узбекистана особый путь, страна может подвергнуться российскому влиянию.

Аналитик Косназаров опасается нестабильного будущего: "Можно предположить, что политическая и экономическая элита Узбекистана придут к соглашению касательно преемника. Тем не менее, в долгосрочной перспективе внутри элиты могут вспыхнуть конфликты". Развитие событий в самой густонаселенной стране в Центральной Азии (32 млн) может оказать влияние на весь регион. Могут возникнуть пограничные споры – например, в многонациональной Ферганской долине. По словам Косназарова, последствия могут коснуться экономики: "Если границы с Казахстаном будут закрыты, это отразится на возможности передвижения людей, прежде всего мигрантов. И наоборот, Казахстан покупает много фруктов и овощей из Узбекистана; если пострадает торговля, это отразится на ценах".

Уход Каримова станет началом конца поколения постсоветских политиков. В Казахстане, где у власти находится долгосрочный правитель 77-летний Нурсултан Назарбаев, также не назван официальный преемник. Неясные перспективы для Ташкента должны послужить тревожным звонком для казахстанской элиты, говорит Данияр Косназаров: "Такое развитие событий должно заставить Назарбаева задуматься, поэтому и здесь стоит ожидать политических изменений. Никто не хочет хаоса во второй ключевой стране Центральной Азии".