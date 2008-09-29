Двух спасенных украинских моряков передали консульству

Два члена экипажа судна «Толстой», были подобраны с одного из спасательных плотов 28 сентября бельгийским судном «Мираж», которое утром 29 сентября пришвартовалось у причала пролива Босфор (Турция) и передало их представителям консульства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минтранссвязи.

По оперативным данным, фамилии спасенных моряков Андрей КРЫЖАНОВСКИЙ и Денис АХРАМЕЕВ, оба – граждане Украины, на судне работали матросами.

Согласно сообщению, на данное время продолжаются поисково-спасательные работы еще восьми членов экипажа «Толстой»: одного гражданина России и семи граждан Украины. Работы в районе гибели судна «Толстой» осуществляются силами трех судов и геликоптера Военно-морских сил Болгарии.

Справка УНИАН. Судно «Толстой» не является украинским (судовладелец - Pegasus Shipping Co., США; оператор находится в г. Ростове, РФ) и осуществляет плавание под флагом Северной Кореи. 18 сентября судно вышло из российского порта Ростов-на-Дону с грузом 2 тыс. 586 тон металлолома назначением на турецкий порт Немрут. 27 сентября вблизи берегов Болгарии судно «Толстой» затонуло. На борту судна находилось 10 человек: капитан (гражданин Российской Федерации) и девять членов экипажа (граждане Украины). По данным представителя судовладельца, на судне находилось пять спасательных плотов.