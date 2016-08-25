Россия согласилась на 48-часовое перемирие в Алеппо - ООН

17:28, 25 августа 2016
Мир
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Россия согласилась на 48-часовое гуманитарное прекращение огня в сирийском Алеппо, что позволило бы доставку помощи местному населению.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

"У нас есть... согласие теперь от Российской Федерации на 48-часовую паузу. Мы ждем его от других сторон", - сообщил координатор ООН по оказанию чрезвычайной помощи Ян Эгеланн на брифинге в Женеве.

По его словам, получение такого согласия заняло куда больше времени, чем ожидалось.

В свою очередь специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура добавил, что "мы готовы, грузовики готовы, и они могут отправиться в любое время, как только мы получим такое сообщение".

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Напомним, 17 августа ООН потребовала 48-часового прекращения огня в Алеппо.

Крупнейший город Сирии Алеппо с довоенным населением более 2 миллионов человек в течение многих месяцев остается эпицентром противостояния между правительственными и оппозиционными силами, будучи разделенным примерно пополам. Правительственные силы режима Башара Асада при этом действуют при активной поддержке российских бомбардировщиков.

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