Бои за Алеппо: Лавров рассказал о переговорах с Вашингтоном по открытию "дороги жизни"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной с главой МИД Новой Зеландии Марреем Маккалли пресс-конференции в Москве.

«Главная задача - наладить наконец координацию в урегулировании сирийского кризиса. Обсуждается это и по линии военных, и по линии спецслужб, по линии внешнеполитических ведомств. Вчера состоялась моя очередная продолжительная телефонная беседа с Джоном Керри. Мы во всех этих форматах - на уровне МИД, Минобороны, разведок, обсуждаем конкретные механизмы воплощения в жизнь тех договоренностей, которые были достигнуты», - сказал Лавров.

По его мнению, нужно предпринять меры для прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня, введённого Совбезом ООН, и прекращения переброски боевиков в Сирию.

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«Мы обсуждаем и с США, и с представителями ООН возможности обеспечения контроля уже после пересечения турецко-сирийской границы, на так называемой дороге Кастелло, которая ведет в район Алеппо и прилегающим районам вокруг него. Если мы обеспечим такой контроль и если у нас всех, и у сирийского правительства, конечно же, будет уверенность, что перемирие не будет использоваться для пополнения запасов и рядов террористических организаций, тогда я убежден, что гораздо легче будет договариваться о прекращении огня между правительством и теми группами, которые присоединились к соответствующим договоренностям, но регулярно их нарушают», - отметил Лавров.

Он добавил, что РФ совместно «с США и коллегами из ООН» рассматривает «пути подкрепления гуманитарной инициативы, которую российская сторона совместно с сирийским руководством реализует в отношении Алеппо».

«Мы обсуждаем дополнительные маршруты доставки гуманитарной помощи и в восточный Алеппо, и в западный Алеппо, который контролируется сейчас боевиками. По западному Алеппо целый ряд вариантов который ООНовские профессионалы предложили, мы сейчас их более подробно прорабатываем», - сказал Лавров.

Трассу Кастелло называют "дорогой жизни". Это единственная транспортная артерия, связывающая блокадную восточную половину Алеппо с внешним миром - по ней ранее доставлялись продовольствие, топливо, медикаменты, мирное население могло въехать/выехать из города.