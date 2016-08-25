В РФ "тракторный бунт" не пустили в Москву, участников приговорили к арестам и штрафам

По данным газеты «Коммерсант», кубанские фермеры Владимир Немцов, Иван Смыков и Сергей Овчинников оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Фермеры Олег Петров и Сергей Владимиров получили по 10 суток ареста. Штраф также выписали дальнобойщику Игорю Черевко, принимающему участие в акции, передает Meduza.

РИА Новости сообщает, что суд оштрафовал пятерых участников пробега. Об административном аресте фермеров в сообщении агентства ничего не говорится.

По данным «ОВД-Инфо», вместе с пятью фермерами были оштрафованы четверо дальнобойщиков, которые поддержали их акцию.

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В воскресенье, 21 августа, представители ряда крестьянско-фермерских хозяйств Краснодарского края начали тракторный пробег на Москву. Они хотели выразить представителям федеральной власти, в частности президенту Владимиру Путину, протест в связи с коррупцией и рейдерскими захватами земли в регионе.

В понедельник организаторы заявили о приостановке марша. Они пожаловались, что участников пробега заблокировали сотрудники полиции. По мнению полицейских, полученные протестующими разрешения на проезд по региону не соответствует местному законодательству. Фермеры решили вернуться в Краснодар на переговоры с губернатором.

23 августа участников акции задержали, когда они проводили встречу в кафе с заместителем полпреда президента в Южном федеральном округе Леонидом Беляком и заместителем губернатора Краснодарского края Андреем Коробкой. Фермеров и дальнобойщиков полиция обвинила в проведении несогласованной акции.

Участник тракторного пробега на Москву Рустем Маламагомедов 22 августа заявил Русской службе Би-би-си, что его избили полицейские недалеко от стоянки, где находились заблокированные полицией тракторы, а также легковые и грузовые автомобили участников марша.

Маламагамедов рассказал, что он и его знакомый побежали от полицейских и те не смогли за ними угнаться. Тогда силовики сели в машину, догнали его, заковали в наручники и избили. Затем, по словам активиста, его заставили удалить несколько последних записей, сделанных на его мобильный телефон. После этого его отпустили.