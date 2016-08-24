Лидер "Боко Харам" был "смертельно ранен" - СМИ

Об этом заявил представитель армии Нигерии Сани Усман, передает Deutsche Welle.

Абубакар Шекау получил ранения в области плеч. Самолеты военно-воздушных сил Нигерии атаковали лагерь Боко Харам в селе Тае в лесах штата Борно на северо-востоке страны в пятницу, 19 августа.

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Вместе с Шекау находились несколько главарей "Боко Харам", которых были убиты, по словам военных.

"Подтверждена смерть командиров террористов "Боко Харам", среди которых Абубакар Муби, Малам Нуху и Малам Хамман", - цитирует Усмана информагентство AP.

Официального заявления сама террористическая организация пока не делала.

Как сообщал УНИАН, в начале августа боевики "Исламского государства" объявили о том, что во главе связанного с ними западноафриканского группировки "Боко Харам" появился новый вожак.