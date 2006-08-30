Венецианский фестиваль открывается со скандалом

Открывающийся 30 августа Венецианский кинофестиваль начинается со скандала его организаторов с конкурентами в Риме. Как сообщает Reuters, вялотекущее противостояние двух фестивалей вылилось в открытое столкновение в средствах массовой информации.

В интервью телеканалу RAI директор Венецианского фестиваля Марко Мюллер обвинил руководство римского кинофорума в нарушении соглашения, согласно которому столичным конкурентам запрещалось анонсировать мероприятия своего фестиваля в течение последней недели до открытия Венецианского биеннале.

"Я, конечно, не опасаюсь конкуренции со стороны Рима, - добавил Мюллер. - Ведь они демонстрируют фильмы, которые не нужны ни в Каннах, ни в Венеции".

Столь резкое заявление Мюллера последовало после того, как в понедельник в СМИ появилось официальное сообщение, что Римский кинофестиваль, стартующий 13 октября, откроет Николь Кидман, а ее новый фильм "Fur" впервые будет показан именно в Риме.

В свою очередь, организаторы римского кинофорума Джорджио Госетти и Марио Сести отреагировали на выпад пожеланием "не бояться Рима, а бояться собственных ошибок, которых предостаточно".

Напомним, что конкурсная программа Венецианского фестиваля начнется с показа нового фильма Брайана Де Пальмы "Черная орхидея". Всего в конкурсной программе 21 фильм.

Лента.ру