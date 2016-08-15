Генсек ООН осудил авиаудар по школе в Йемене и призвал "быстро" расследовать инцидент

В письменном заявлении он призвал провести расследование инцидента и указал сторонам конфликта на необходимость уважения международного гуманитарного права.

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"Генеральный секретарь осуждает нападение, которое, по поступающим сообщениям, было совершено с воздуха по школе в провинции Саада на севере Йемена 13 августа. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 детей, многие получили ранения", - цитирует ТАСС сообщение канцелярии генсека.

Он призвал "быстро расследовать трагическое происшествие", ответственность за которое правозащитники возлагают на коалицию во главе с Саудовской Аравией, потребовал от сторон конфликта "принять все необходимые меры для предотвращения дальнейших нарушений международного гуманитарного права и прав человека, а также сделать все возможное для защиты мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры".

Как сообщал УНИАН, в организации "Врачи без границ" заявили, что в результате воздушного удара на севере Йемена 10 школьников погибли и 28 получили ранения.