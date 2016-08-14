Мощный авиаудар в Йемене: погибли десять, ранены почти тридцать школьников - СМИ

19:48, 14 августа 2016
Мир
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В организации «Врачи без границ» заявили, что в результате воздушного удара на севере Йемена 10 школьников погибли и 28 получили ранения.

REUTERS

Воздушный удар в провинции Саада произошел 13 августа, однако сообщили о нем сегодня. Об этом пишет «Радио Свобода».

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Район находится под контролем поддерживаемых Ираном повстанцев Хути и коалиция во главе с Саудовской Аравией проводит воздушные удары по повстанцам.

В ООН нападение подтвердили и предостерегли от «активизации насилия» в регионе.

По данным ООН, более 6400 человек погибли с тех пор, как коалиция начала воздушные удары в марте 2015 года.

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