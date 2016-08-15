Боевики "Боко харам" выложили видео с похищенными два года назад школьницами - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

В записи девушки в исламском наряде стоят или сидят вокруг мужчины с автоматом в камуфляже и маске. Он призывает правительство Нигерии освободить боевиков группировки в обмен на девушек.

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Мужчина в кадре также заявил, что часть девушек погибла в результате воздушных ударов по позициям боевиков.

Группировка «Боко харам» похитила 276 учениц школы-интерната в апреле 2014 года. Часть из них назад смогли сбежать, еще нескольких, видимо, удалось освободить, и судьба более 200 до сих пор не известна.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики "Исламского государства" объявили о том, что во главе связанной с ними западноафриканской группировки "Боко Харам" появился новый главарь. Он заявил, что группировка "остается сильной, с которой необходимо считаться", а также сообщил о наборе новых боевиков.