В России петиция об отмене скандального "пакета Яровой" набрала 100 тысяч голосов

Противники закона разместили на сайте РОИ прошение о его отмене, передает РИА Новости.

Петиция "Отменить закон Яровой" была размещена на сайте РОИ 7 июля и всего за месяц набрала минимально необходимое количество голосов.

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Как сообщал УНИАН, 7 июля Президент России Владимир Путин подписал пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за "преступления террористического и экстремистского характера".

Антитеррористические поправки предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей "Несообщение о преступлении", а также ужесточить ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.

Однако наиболее резонансной инициативой стало обязательство для операторов сотовой связи хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам.

Также поправки увеличивают сроки и штрафы по нескольким статьям, снижают возраст ответственности за преступления по ним до 14 лет и увеличивается ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.