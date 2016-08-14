В России петиция об отмене скандального "пакета Яровой" набрала 100 тысяч голосов
Петиция за отмену антитеррористического "пакета Яровой" на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) набрала 100 тысяч голосов, необходимых проектам федерального уровня для созыва экспертного совета при министре по вопросам Открытого правительства.
Противники закона разместили на сайте РОИ прошение о его отмене, передает РИА Новости.
Петиция "Отменить закон Яровой" была размещена на сайте РОИ 7 июля и всего за месяц набрала минимально необходимое количество голосов.
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Как сообщал УНИАН, 7 июля Президент России Владимир Путин подписал пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за "преступления террористического и экстремистского характера".
Антитеррористические поправки предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей "Несообщение о преступлении", а также ужесточить ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.
Однако наиболее резонансной инициативой стало обязательство для операторов сотовой связи хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам.
Также поправки увеличивают сроки и штрафы по нескольким статьям, снижают возраст ответственности за преступления по ним до 14 лет и увеличивается ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.