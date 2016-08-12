Граждан Украины нет среди пострадавших от взрывов на курорте в Таиланде - МИД
Граждан Украины нет среди пострадавших в результате взрывов на таиландском курорте Хуахин.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
По информации посольства Украины в Таиланде, в результате двух взрывов, которые прогремели сегодня ночью на тайском курорте Хуахин, одна гражданка Таиланда погибла, 10 человек были ранены.
«Среди иностранцев, которые получили ранения различной степени тяжести, граждан Украины нет», - говорится в сообщении.
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Напомним, по данным полиции, бомбы в Хуахине были заложены в горшки для цветов и приведены в действие посредством мобильных телефонов.
Взрывы произошли на расстоянии 50 метров друг от друга с интервалом в полчаса.