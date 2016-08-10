В Дании неизвестый на крыше центра для беженцев угрожает взрывом

15:05, 10 августа 2016
Мир
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В Дании мужчина угрожает подорвать себя в центре для беженцев.

theapricity.com

Об этом сообщается на сайте полиции.

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"Полиция и спасатели находятся на месте, жители центра эвакуируются, На данный момент неизвестно о личности преступника", - говорится в сообщении.

Власти выдали запрет на полеты для все видов воздушных суде в области, где находиться центр для беженцев. 

Центр эвакуирован.

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