Чрезвычайное положение каждый день: чему Европа может поучиться у Израиля - Die Presse

Об этом пишет Томас Фирегге в статье "Чрезвычайное положение каждый день: Чему Европа может поучиться у Израиля", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Примерно десять молодых людей. На их плечах небрежно висят винтовки. Они находятся на окраине Старого города Иерусалима, недалеко от Яффских ворот и ворот Дамаска. Они стоят небольшими группами смотрят в свои мобильные телефоны. На них футболки, сандалии, джинсы или бермуды, они идут по улице Мамилла, мимо сверкающего торгового пассажа с модными и спортивными магазинами.

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Израильтяне не обращают внимания на новобранцев, которые открыто носят оружие даже во время отпуска. Напротив, присутствие вооруженных полицейских и военнослужащих – в основном, в военной форме, иногда в гражданской одежде, и всегда готовых вмешаться – только усиливает чувство безопасности в местах повышенной опасности: на автобусных станциях, трамвайных остановках, перед супермаркетами, школами, детскими садами и синагогами. В автобусных поездках и на рейсах Эль Аль на борту всегда находится вооруженный персонал. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с тщательно продуманными пропускными пунктами считается самым безопасным в мире.

Юмор, упрямство и невозмутимость

На горе Герцля в Иерусалиме, названной в честь основателя сионизма, на черной табличке выгравированы имена всех израильских жертв террористов с 1948 года. С момента создания государства 68 лет назад, и даже до этого, Израиль живет с угрозой и терроризмом, с войнами, бомбами и нападениями. Со временем граждане научились справляться с риском – в отличие от Западной Европы. Они реагируют черным юмором, упрямством и невозмутимостью, но постоянно осознают риски и остаются бдительными. Усиленная охрана горячих точек – Иерусалима, приграничных районов на Голанских высотах, в Ливане или в секторе Газа – является чем-то само собой разумеющимся для обороноспособной демократии среди минных полей на Ближнем Востоке.

Полицейские патрули, камеры наблюдения и металлоискатели перед Стеной плача, при входе на Храмовую гору и в арабской части старого города Иерусалима уже стали частью повседневной жизни. Они резко выделяются на фоне толп паломников в Виа Долороза и Храме Гроба Господня. Над городом витает белый воздушный шар, который предназначен только для наблюдения. Сестра Бернадетт, приветливая заведующая австрийского хосписа, реагирует на все это, пожимая плечами – как многие израильтяне.

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Ученики, преподаватели и жители Сдерота, недалеко от пограничной стены с сектором Газа, или фермеры в соседнем селе Нетив Хазаара часто слышат пронзительный сигнал тревоги. Это предупреждение о "Катюшах" и Касаме – ракетах группировки Хамас и исламского джихада за стеной, которые часто падают в садах и полях и постоянно загоняют жителей в бункеры. Для многих это стало тяжелой травмой – следствие постоянного чрезвычайного положения. Терапевты в Израиле констатируют учащение случаев депрессии и тревожных расстройств. Фермер Роц выращивает томаты, он постоянно спит с пистолетом под матрасом. "Мир наступит только тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят нас", - цитирует он высказывание Голды Меир, легендарного премьер-министра.

Особый случай – западный берег реки Иордан

Западный берег реки Иордан – особый случай, здесь действует военное право, а на границе с Израилем построена почти восьмиметровая бетонная стена, в эффективности которой многие сомневались. Но бесспорно, количество палестинских террористов-смертников в Израиле существенно сократилось.

После серии нападений террористов-смертников в автобусах, кафе и на дискотеках в конце 1990-х и начале 2000-х годов в Тель-Авиве, ситуация в экономической и развлекательной столице страны улучшилась. Но через два месяца о терроризме снова напомнила стрельба двух палестинцев в ресторане в торговом центре Сарона, тогда были убиты четверо израильтян. Почти каждый израильтянин может рассказать историю о своем знакомом, друге или родственнике, который погиб в результате теракта.

Восстание в Facebook

Многие выработали свою собственную стратегию, чтобы избегать риска. Они занимают места в задней части ресторана, лицом к входу, чтобы быстро присесть или укрыться в чрезвычайной ситуации. Курсы самообороны в Тель-Авиве и Иерусалиме, как правило, полностью забронированы. Во время войны в секторе Газа два года назад, на ракетный обстрел большинство отреагировало хладнокровно и спокойно. Они доверяют "Iron Dome" ("Железному куполу"), системе ПРО из Соединенных Штатов, которая перехватывает почти все ракеты, но все же не гарантирует стопроцентной безопасности.

Осенью 2014 года началась новая волна насилия, когда, в основном, молодые палестинцы – так называемые волки-одиночки – начали сбивать на автомобилях прохожих-израильтян и нападать на них с ножами. Начало восстания, которое получило название "Интифада в Facebook". Тем временем, внутренняя служба разведки Шабак, посредством прослушивания и систематического мониторинга социальных сетей, вышла на след потенциальных террористов, которые думают, что им нечего терять. В прямых переговорах или через посредников им дают знать, что они находятся под наблюдением, что, в целом, оказывает сдерживающий эффект. Процесс завершают драконовские штрафы. Обычно, Израиль сносит дома нападавших. Однако, это не помогает предотвратить преступления подражателей.

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В военной риторике со стороны правительства Биньямина Нетаньяху недостатка нет. Недавно, после исламистского теракта в Ницце, премьер рекомендовал израильскую модель, милитаризацию общества – но пока безуспешно. В течение нескольких месяцев министр разведки Исраэль Кац самодовольно подшучивает над бельгийцами. По его словам, Бельгия не сможет приступить к борьбе с исламским терроризмом, "если бельгийцы продолжат есть шоколад, наслаждаться жизнью и вести себя как великие демократы и либералы".