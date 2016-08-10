В Германии задержали одного из главарей ИГ - СМИ
00:47, 10 августа 2016Мир
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Немецкие полицейские задержали одного из главарей террористической группировки Исламское государство.
REUTERS
По словам властей федеральной земли Рейнланд-Пфальц, задержанный представлял интересы террористов на территории Германии, сообщает Новое время со ссылкой на Bild.
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Сообщается, что дорожная полиция задержала преступника при проверке документов - руководство спецподразделений получило информацию о передвижении разыскиваемого террориста от заключенных одной из тюрем на территории федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.
Следователи объяснили, что радикальные исламисты могут планировать атаки на начало немецкого чемпионата по футболу. Матчи бундеслиги стартуют 26 августа.
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