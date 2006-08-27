В центре Варшавы разбился самолет

В центре польской столицы упал легкомоторный самолет. Два человека, находившиеся в нем, погибли.

Как передает «5-й канал», вероятнее всего, это были ученик и инструктор, а сам самолет принадлежал Варшавскому аэроклубу. Пилот пытался дотянуть до аэродрома, но ему это не удалось.

Место, где упал самолет, является одним из наиболее многолюдных в Варшаве. После падения самолет вспыхнул. Пожарникам удалось затушить пожар за несколько минут. Жители Варшавы не пострадали. Полиция начала расследовать этот инцидент.