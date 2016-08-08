В разведке объяснили перемещения техники в оккупированном Крыму
В Украине повысили уровень угрозы в связи с действиями РФ на оккупированном полуострове, но Генштаб готов реагировать на возможные угрозы.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает "Украинская правда".
"На сегодня совпали во времени перемещения войск на полуострове, идет очень активная подготовка к обучению Кавказ-2016, которое будет проводить РФ в южном округе, к которому будут полностью вовлечены группировки, размещенные в Крыму", - сказал он.
"Уровень угрозы Украине со стороны РФ растет. Он всегда повышается, когда проводят учения у границы Украины", - сказал Скибицкий.
Он добавил, что под предлогом подготовки к обучению могут быть осуществлены действия, связанные с намерениями скрыть наращивание группировки, перемещения войск.
"Потому что в 2008 году, когда проводились учения Кавказ-2008, была создана группировка, которая после этого осуществила оккупацию отдельных районов Грузии. Именно эти войска тогда использовались. Основную опасность несли мобильные воздушно-десантные войска", - отметил он.
Скибицкий также сообщил, что военная техника, которую перевозят по железной дороге по территории Крыма, - это ротация.
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"По данным управления разведки Минобороны, на сегодня происходит частичная ротация подразделений воздушно-десантных войск РФ, которые размещены на севере Крыма. По предварительным данным, эта ротация была запланирована на август. И именно в период с 27-30 июля в Крыму начали прибывать железнодорожные эшелоны с техникой воздушно-десантных войск, которые будут проходить ротацию", - сказал он.
По данным разведки, две батальонно-тактические группы размещены в районе Джанкоя и одна – в районе Каменского.
"На сегодня происходят ротации именно батальйонно-тактической группы в Джанкое, это 11 ОДШБ, она будет заменена на БТГ десанта 7 десантно-штурмовой дивизии. Как правило, ротация происходит каждые полгода и вот 11 бригада находится в районе Джанкоя с апреля", - сказал он.
На вопрос УП, увеличилась угроза для жителей приграничного участка, Скибицкий отметил, что "люди живут в такой ситуации уже два года, такие ротации происходят каждые шесть месяцев".
"Генштаб ВСУ владеет информацией, и адекватно реагирует на все возможные угрозы, которые могут возникнуть", - добавил он.
Напомним, 7 августа заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов со ссылкой на слова очевидцев сообщал, что возле Армянска и Джанкоя заметили большие группы российской техники.