В разведке объяснили перемещения техники в оккупированном Крыму

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает "Украинская правда".

"На сегодня совпали во времени перемещения войск на полуострове, идет очень активная подготовка к обучению Кавказ-2016, которое будет проводить РФ в южном округе, к которому будут полностью вовлечены группировки, размещенные в Крыму", - сказал он.

"Уровень угрозы Украине со стороны РФ растет. Он всегда повышается, когда проводят учения у границы Украины", - сказал Скибицкий.

Он добавил, что под предлогом подготовки к обучению могут быть осуществлены действия, связанные с намерениями скрыть наращивание группировки, перемещения войск.

"Потому что в 2008 году, когда проводились учения Кавказ-2008, была создана группировка, которая после этого осуществила оккупацию отдельных районов Грузии. Именно эти войска тогда использовались. Основную опасность несли мобильные воздушно-десантные войска", - отметил он.

Скибицкий также сообщил, что военная техника, которую перевозят по железной дороге по территории Крыма, - это ротация.

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"По данным управления разведки Минобороны, на сегодня происходит частичная ротация подразделений воздушно-десантных войск РФ, которые размещены на севере Крыма. По предварительным данным, эта ротация была запланирована на август. И именно в период с 27-30 июля в Крыму начали прибывать железнодорожные эшелоны с техникой воздушно-десантных войск, которые будут проходить ротацию", - сказал он.

По данным разведки, две батальонно-тактические группы размещены в районе Джанкоя и одна – в районе Каменского.

"На сегодня происходят ротации именно батальйонно-тактической группы в Джанкое, это 11 ОДШБ, она будет заменена на БТГ десанта 7 десантно-штурмовой дивизии. Как правило, ротация происходит каждые полгода и вот 11 бригада находится в районе Джанкоя с апреля", - сказал он.

На вопрос УП, увеличилась угроза для жителей приграничного участка, Скибицкий отметил, что "люди живут в такой ситуации уже два года, такие ротации происходят каждые шесть месяцев".

"Генштаб ВСУ владеет информацией, и адекватно реагирует на все возможные угрозы, которые могут возникнуть", - добавил он.

Напомним, 7 августа заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов со ссылкой на слова очевидцев сообщал, что возле Армянска и Джанкоя заметили большие группы российской техники.