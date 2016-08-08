Нападение России на Грузию было прологом к войне против Украины - Порошенко

Об этом сказано в размещенном на его странице в Facebook заявлении.

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«То, что восемь лет назад видели лишь наиболее прозорливые, сегодня очевидно всем: нападение России на Грузию было прологом российской войны против Украины. Политика умиротворения агрессора обанкротила себя еще в 2008 году. Более того, она лишь разожгла аппетиты Кремля. Тогда совместными усилиями трансатлантическое сообщество еще могло локализовать хищного медведя в его берлоге. Это был поучительный урок истории, вовремя не усвоенный», - подчеркнул Порошенко.

«Украина сегодня мужественно держит оборону на восточной границе Европы. Суровые испытания усилили чувство дружбы и солидарности между украинским и грузинским народами. Мы как никто другой искренне и последовательно поддерживаем восстановление территориальной целостности Грузии. И ясно, что никогда не признаем российских марионеточных режимов в Абхазии и Южной Осетии», - заверил президент.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибли более 400 человек, более 2 тысяч были ранены.