НАТО разрабатывают концепцию реагирования на угрозы гибридных войн

Обсуждение идет на уровне министров оборон стран альянса.

Об этом заявил верховный главнокомандующий по трансформации сил НАТО Дени Мерсье, передает ZN.ua со ссылкой на Financial Times.

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"Сейчас мы сталкиваемся со сценариями, когда начало кризиса неочевидно, с гибридными сценариями, где действуют негосударственные и скрытые силы", - отметил Дени Мерсье.

По его словам, концепция "будет основана на первичной стратегической оценке событий, что разворачиваются, на основе незасекреченной информации".

В ходе подготовки концепции буду проанализированы данные военной разведки, информация в свободном доступе в интернете, данные дипломатических источников, аналитических центров, исследовательских институтов.

Напомним, что о "гибридной войне" чаще всего говорят именно в связи с агрессией России на востоке Украины и аннексией Крыма.