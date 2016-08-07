18-летний афганец застрелил сестру за танцы на вечеринке

По словам полицейских провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, 15-летняя Чамман Гюль была заснята на видео танцующей в компании других девушек и женщин, передает Русская служба Би-Би-Си.

Увидев эти кадры с вечеринки, рассвирепевший брат застрелил собственную сестру, утверждают в полиции.

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Подобные убийства, называемые "убийствами чести", в Афганистане не редкость, при этом виновные чаще всего избегают ответственности.

Как сообщал УНИАН ранее, пакистанский парламент примет новый закон, направленный против так называемых "убийств чести", в течение нескольких недель.

Поводом для принятия закона стало громкое убийство пакистанской модели Кандил Балоч. Девушку задушил собственный брат Васим, недовольный тем, что его сестра публиковала в интернете фотографии в бикини. "Я дал ей таблетку, а затем убил. То, как она себя вела, было недопустимо", - признался Васим. В полиции Пенджаба сообщили, что рот и нос девушки перед смертью зашили, перекрыв доступ воздуха в дыхательные пути.

Убийство чести - преступление, совершаемое родственниками девушки, навлекшей позор на свою семью. Случаи до сих пор нередко фиксируются в Пакистане: считается, что там от рук родственников, недовольных нарушением традиционных ценностей, ежегодно погибают 500 женщин.