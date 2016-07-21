В Пакистане запретят убийства чести

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на политика Марьям Наваз Шариф - дочь премьер-министра страны, передает Lenta.ru. По словам Марьям Наваз Шариф, парламентский комитет рассмотрит проект документа уже 21 июля. Правительству удалось добиться от консервативных религиозных партий обещания не препятствовать прохождению законопроекта.

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Он перекроет юридическую лазейку, которая позволяет преступникам избежать наказания за такое убийство. Согласно действующему в настоящее время закону, в том случае, если члены семьи жертвы простят убийцу, он освобождается от наказания, и конфликт урегулируется на основе соглашения сторон. Учитывая, что убийства чести зачастую совершаются одним из родственников с одобрения всей семьи, прощение ему гарантируется.

Совет исламской идеологии, в чьи обязанности входит консультирование парламента по поводу соответствия законов религиозным канонам, уже заявил, что не поддержит документ, так как он противоречит Корану.

Поводом для принятия закона стало громкое убийство пакистанской модели Кандил Балоч. Девушку задушил собственный брат Васим, недовольный тем, что его сестра публиковала в интернете фотографии в бикини. "Я дал ей таблетку, а затем убил. То, как она себя вела, было недопустимо", - признался Васим. В полиции Пенджаба сообщили, что рот и нос девушки перед смертью зашили, перекрыв доступ воздуха в дыхательные пути.

Убийство чести - преступление, совершаемое родственниками девушки, навлекшей позор на свою семью. Случаи до сих пор нередко фиксируются в Пакистане: считается, что там от рук родственников, недовольных нарушением традиционных ценностей, ежегодно погибают 500 женщин.